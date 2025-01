Rosdorf - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in einem Wohnhaus in Rosdorf im Landkreis Göttingen suchen die Ermittler die Untermieterin des Mannes. Sie werde dringend verdächtigt, den 81-Jährigen umgebracht zu haben, teilte die Polizei am Mittag mit. Die 22 Jahre alte Frau werde unter anderem mit der Hilfe eines Personenspürhundes gesucht. Zuletzt wurde sie demnach am Freitagnachmittag zu Fuß am Rande des Rosdorfer Ortsteils Dramfeld gesehen. Sie könnte dort in ein Auto gestiegen sein und den Landkreis Göttingen mittlerweile verlassen haben.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen leitete eine Öffentlichkeitsfahndung ein. Damit wollen die Ermittler Zeugen finden, die die Verdächtige gesehen haben. Sie ist rund 1,67 Meter groß, hat schulterlange wellige Haare und trägt vermutlich einen dunklen Parka, eine helle Hose und dunkle Boots. Laut Polizei sollen Zeugen die Gesuchte nicht ansprechen oder sich ihr nähern, sondern sofort den Notruf wählen. Wer Hinweise zu der Gesuchten oder der Tat hat, kann sich bei jeder Polizeidienststelle melden.

Bekannte finden 81-Jährigen tot im eigenen Haus

Bekannte hatten den Mann am Freitagabend tot in einem von ihm gemieteten Wohnhaus entdeckt und den Notruf gewählt. Zu den genauen Hintergründen der Tat machte die Polizei zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Das Haus wurde laut Polizei noch in der Nacht auf den Samstag von der Spurensicherung untersucht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde der Tote noch am Tatort von Rechtsmedizinern untersucht.