Bennewitz - Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 6 in Bennewitz (Landkreis Leipzig) ist ein 80-Jähriger gestorben. Der Mann sei am Montagnachmittag mit seinem Auto in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem Bus zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde sein Wagen gegen ein Taxi geschleudert.

Der Senior erlitt den Angaben nach schwerste Verletzungen und starb an der Unfallstelle. Auch der Fahrer des Busses wurde verletzt und ambulant in einer Klinik versorgt. Die Polizei sprach von einem Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt nun zur Unfallursache. Die Bundesstraße war seit den frühen Nachmittagsstunden voll gesperrt.