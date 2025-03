Ein Mann will in Hannover eine Straße überqueren, als er von einem Auto angefahren wird. Das hat fatale Folgen.

Hannover - Ein 78 Jahre alter Fußgänger ist von einem Auto in Hannover angefahren worden und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Rettungskräfte versuchten den Mann wiederzubeleben, dennoch starb er am Dienstagabend an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 78-Jährige eine Straße überqueren und betrat die Fahrbahn.

Ein 59 Jahre alter Autofahrer konnte den Angaben nach nicht rechtzeitig bremsen, sein Wagen erfasste den älteren Mann und verletzte ihn tödlich. Der 59-Jährige blieb unverletzt. Die Straße war teilweise über Stunden gesperrt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.