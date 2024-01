Hemmingen - Beim Brand eines Ferienhauses in Hemmingen (Region Hannover) ist ein 78 Jahre alter Mann gestorben. Der Leichnam wurde am Montag geborgen, wie die Polizei mitteilte. Es handele sich dabei um den Besitzer des Hauses. In der Nacht zu Montag brach ein Feuer in der Ferienwohnanlage aus, das auf drei weitere Häuser übergriff. Aufgrund der starken Zerstörung konnte die Brandursache zunächst nicht eindeutig geklärt werden.