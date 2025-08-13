Berlin - Eine 78 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Sie sei am Bahnhof Schönhauser Allee auf dem Mittelstreifen der Fahrbahn nahe der Gleise von der Tram am Arm getroffen worden, teilte die Polizei mit. Demnach stürzte die Frau, geriet zwischen Bordstein und Gleise und wurde von dem Zug mitgeschleift. Mit inneren Verletzungen kam sie auf die Intensivstation. „Unsere Gedanken und Wünsche sind bei der verletzten Frau und ihrer Familie“, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. „Selbstverständlich unterstützen wir die polizeilichen Ermittlungen bestmöglich.“