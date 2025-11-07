Mitten in der Nacht bricht in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte ist ein Mann noch in seiner Wohnung.

Bad Pyrmont - Die Feuerwehr hat einen Mann aus seiner brennenden Wohnung im Landkreis Hameln-Pyrmont gerettet. Der 72-Jährige sei in der Nacht auf den Freitag über eine Leiter aus einem Fenster im ersten Obergeschoss geholt worden, teilte die Polizei mit. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Vier weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich in der Nacht auf den Freitag selbst in Sicherheit bringen. Wie das Feuer ausbrechen konnte, war laut Polizei unklar. Die Wohnung des 72-Jährigen brannte komplett aus. Zwei weitere Wohnungen seien nicht mehr bewohnbar. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 80.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt.