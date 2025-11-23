Angriff in der Nähe des Bahnhofs: Eine Frau wird an einer Unterführung überfallen. Steckt mehr dahinter als ein Einzelfall?

Celle - In der Nähe des Bahnhofs Celle ist eine 63 Jahre alte Frau bei einem Überfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau am Samstagnachmittag im Bereich einer Unterführung angegriffen. Sie werde nun ärztlich behandelt. Heute Nachmittag überflog ein Polizeihubschrauber den Tatort.

Die Polizei ermittelt den Angaben zufolge in alle Richtungen. Dabei werde auch geprüft, ob es einen Zusammenhang mit ähnlichen Taten im Bereich der Dammaschwiese im Oktober und November gebe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.