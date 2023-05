Nordhausen - Polizeihunde im Ruhestand erhalten vom Freistaat Thüringen eine monatliche Futterpauschale in Höhe von 60 Euro. „Das sind wir den Tieren und natürlich auch den Polizistinnen und Polizisten schuldig, die sich so aufopferungsvoll um die Hunde kümmern“, sagte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) am Donnerstag. Derzeit gebe es 19 nicht aktive Diensthunde bei der Thüringer Polizei. Neben der Hunderente stellt der Freistaat den vierbeinigen Pensionären jeweils einen Zwinger mit Hütte und zahlt die Kosten für den Tierarzt. Hundesteuer und Kosten für die Versicherung fallen demnach nicht an.

Die Übernahme der Kosten sei eine Selbstverständlichkeit, sagte Maier. „Schließlich haben die Hunde ihren treuen Dienst für die Sicherheit der Allgemeinheit geleistet. Da muss diese Allgemeinheit sie auch im Alter, nach ihrer aktiven Dienstzeit, gut versorgen.“