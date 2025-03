57-Jähriger stürzt mit Fahrrad in Kanal und stirbt

Ein 57-Jähriger ist mit seinem Fahrrad in einen Kanal gefallen und gestorben. (Symbolbild)

Moordorf - Ein 57-Jähriger ist mit seinem Fahrrad im Landkreis Aurich in einen Kanal gestürzt und gestorben. Der Mann war am Sonntag in Moordorf mit seinem Rad von der Straße abgekommen und ins eiskalte Wasser gefallen, wie die Polizei mitteilte.

Ein Passant hatte den leblosen Körper und das Fahrrad entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an. Für den 57-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Weshalb der Radfahrer von der Straße abkam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.