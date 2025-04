56-Jährige tot in Berliner Wohnung gefunden

Eine Frau wurde tot in ihrer Wohnung gefunden. (Symbolbild)

Berlin - Eine 56 Jahre alte Frau ist tot in ihrer Wohnung in Berlin-Spandau aufgefunden worden. Die Polizei spricht von einem Tötungsdelikt. Ein 60 Jahre alter Tatverdächtiger sei festgenommen worden, so die Polizei. Die beiden sollen sich demnach gekannt haben. Nähere Details gab die Polizei bisher nicht bekannt. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.