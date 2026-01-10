Der Wintersturm sorgt für Schneeverwehungen, zahlreiche Straßen sind blockiert. Autos und Lastwagen bleiben stecken. Landwirte helfen mit Traktoren.

Wilhelmshaven - Schneeverwehungen haben in Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland für 56 Einsätze gesorgt. Zahlreiche Straßen waren zeitweise blockiert, da Autos und Lastwagen feststeckten oder quer auf der Fahrbahn standen, wie die Polizei mitteilte. Teilweise seien Straßen über mehrere Stunden nicht passierbar gewesen. Verletzte gab es laut Polizei aber nicht.

Im Verlauf der Nacht zum Samstag entspannte sich die Lage. Die Fahrbahnen wurden laut Polizei nach und nach geräumt, festgefahrene Fahrzeuge konnten geborgen werden. Dabei unterstützen Landwirte mit ihren Traktoren.

Aufgrund der Witterung kam es im Bereich Jever zu vier Verkehrsunfällen, im Bereich Varel krachte es ebenfalls viermal und im Bereich Wilhelmshaven gab es laut Polizei zwölf Unfälle.