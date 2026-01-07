Barrierefrei, modern und spektakulär: Der City-Tunnel Leipzig bekommt neue Aufzüge und Rolltreppen. Warum besonders eine Station jetzt europaweit für Aufsehen sorgt.

Leipzig - Der Leipziger City-Tunnel wird barrierefrei modernisiert. Insgesamt werden elf Rolltreppen und fünf Aufzüge in den Stationen Bayerischer Bahnhof, Wilhelm-Leuschner-Platz und Markt ausgetauscht, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Gebaut wird überwiegend nachts, um den regulären Zugverkehr nicht zu stören.

Am Wilhelm-Leuschner-Platz sind für die Überwindung des 20-Meter-Höhenunterschieds acht Rolltreppen vorgesehen. Die Station bekommt nach Angaben der Bahn mit 55 Metern Europas längste Rolltreppen mit je einem fahrenden Mittelpodest. Die Arbeiten sollen bis Endes dieses Jahres abgeschlossen sein und etwa 12,5 Millionen Euro kosten.