Zwönitz - Ein 53-Jähriger ist bei einem Kellerbrand in Zwönitz (Erzgebirgskreis) schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Demnach brach das Feuer am späten Sonntagabend aus. Der 53-jährige Bewohner konnte sich den Angaben zufolge selbstständig aus dem Haus retten. Er erlitt Brandverletzungen, Rettungskräfte brachten ihn mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, weitere Bewohner waren nach Angaben der Sprecherin nicht im Haus. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.