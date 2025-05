1525 heiratete der Reformator Martin Luther Katharina von Bora. In Wittenberg wird das Jubiläum in diesem Jahr groß gefeiert - auch mit einem besonderen Schmuckstück.

500 Jahre nach der Luther-Hochzeit: Ring in Wittenberg

Der Goldring mit einem Rubin ist in Wittenberg zu sehen.

Wittenberg - Ab diesem Dienstag ist in Wittenberg der Ring der Katharina von Bora (1499–1552), Ehefrau des Reformators Martin Luther, zu sehen. Er ist als Leihgabe des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig in die Lutherstadt gebracht worden und wird dort bis zum 10. August ausgestellt. Anlass ist das Wittenberger Stadtfest „Luthers Hochzeit“ vom 13. bis 15. Juni. Vor 500 Jahren, am 13. Juni 1525, heirateten Luther und Katharina von Bora.

Der goldene Ring mit einem Rubin war in der Vergangenheit als Ehering der Ehefrau angesehen worden, in neuen Analysen wird angenommen, dass es sich um Luthers Ring handelt, wie das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig kürzlich mitteilte. Das goldene Schmuckstück mit einem Rubin wird nun in der Ausstellung „Buchstäblich Luther. Facetten eines Reformators“ gezeigt.