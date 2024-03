Einbeck - Bei einem Brand in einer Scheune in Einbeck im Landkreis Northeim ist ein Schaden von mindestens einer halben Million Euro entstanden. In dem Gebäude lagerten landwirtschaftliche Maschinen und Stroh, teilte die Polizei am Samstag mit. Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, habe die Scheune bereits in Vollbrand gestanden. Wie das Feuer am Freitagnachmittag ausbrechen konnte, war zunächst noch unklar.