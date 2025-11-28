Ein Kleintransporter überschlägt sich in der Nacht auf der Autobahn 10 bei Panketal. Ein 50-Jähriger wird verletzt ins Krankenhaus gebracht. Was ist passiert?

Ein Rettungshubschrauber war in der Nacht am Autobahndreieck Barnim im Einsatz, nachdem sich ein Kleintransporter überschlagen hatte. (Symbolbild)

Panketal - In der Nacht hat sich am Autobahndreieck Barnim ein Unfall mit schweren Folgen ereignet. Angaben der Polizei zufolge fuhr gegen 3.30 Uhr ein Kleintransporter auf einen Verkehrsteiler auf. Das Auto sei anschließend von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen. Das Fahrzeug blieb quer zur Fahrbahn stehen.

Die Einsatzkräfte fanden einen 50-jährigen Mann verletzt im Bereich des Unfallwagens vor. Wie schwer die Verletzungen des Mannes waren, war unklar. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Der Schaden wurde auf rund 51.000 Euro geschätzt.