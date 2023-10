Osnabrück - Eine 50-jährige Frau ist in einem Osnabrücker Mehrfamilienhaus vermutlich von ihrem Lebenspartner getötet worden. Beamten fanden die schwer verletzte Frau, die erhebliche Stichverletzungen erlitten hatte, am Donnerstagabend in einer Wohnung, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten.

Die Polizisten versuchten, der Frau zu helfen. Sie kam mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Dort starb sie wenig später. Der 52 Jahre alte Lebenspartner der Frau gilt nach Angaben eines Polizeisprechers als dringend tatverdächtig. Er wurde festgenommen.

Zuvor hatte ein 23-Jähriger der Polizei häusliche Gewalt in dem Mehrfamilienhaus gemeldet. Mehrere Streifenwagen fuhren zu dem Haus, vor dem die Beamten den 52-jährigen Tatverdächtigen und eine Tochter im Alter von 17 Jahren antrafen. Die 17-Jährige war während der Tat in der Wohnung, blieb aber unverletzt. Das Opfer und ihr Lebenspartner sollen nach ersten Ermittlungen zuletzt getrennt gelebt haben.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. In der Wohnung suchten Kriminaltechniker nach Spuren, dort wurde auch das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Messer, gefunden. Die 17-Jährige und drei Geschwister wurden von einem Notfallseelsorger betreut.