Cottbus - Ein 46-Jähriger ist bei dem Brand seiner Wohnung in Cottbus ums Leben gekommen. Die Erdgeschosswohnung des Mannes in der Ernst-Bloch-Straße war in den frühen Morgenstunden aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert, die das Feuer in dem Mehrfamilienhaus löschte und eine weitere Ausbreitung verhinderte.

Nach Auffinden des 46-Jährigen in der Brandwohnung hatte der Notarzt nur noch dessen Tod feststellen können, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.