Einsatzkräfte werden am Vormittag zu einem Wohnungsbrand in Lichtenberg gerufen. Den Bewohner holen sie leblos aus der Wohnung - wenig später stirbt er.

Berlin - Ein 44 Jahre alter Mann ist nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Lichtenberg gestorben. Wegen Brandgeruchs hatten Anwohner eines Mehrfamilienhauses am Vormittag die Feuerwehr gerufen, wie die Polizei mitteilte. Es brannte demnach die Küche in der Wohnung im vierten Obergeschoss.

Die Rettungskräfte evakuierten das Haus und löschten die Flammen. Den Bewohner fanden sie dabei leblos in der Wohnung. Die Reanimierungsmaßnahmen blieben letztlich erfolglos. Der Mann starb wenig später im Krankenhaus. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung.