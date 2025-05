Bremerhaven - Nach knapp 100 Stunden Paddeln haben vier Männer mit ihrem mehr als fünf Meter langen Board Bremerhaven erreicht - auf einer Tour über 431 Kilometer die gesamte Weser entlang. Insgesamt seien es genau 98,25 Stunden gewesen - 100 Stunden seien vorher angepeilt worden, sagte einer der Stand-Up-Paddler im Ziel. Es sei eine Punktlandung. Augenzwinkernd sprach er von einer „Meisterleistung“.

Von Hann. Münden im Landkreis Göttingen bis Bremerhaven war das Team mit dem Namen Weser4Lions Tag und Nacht mit einem Stand-Up-Board auf dem Wasser unterwegs. In den vergangenen Nächten seien jeweils nur zwei bis drei Stunden Schlaf zusammengekommen, sagte der Paddler. Mit der Aktion auf der Weser wollten die vier Männer und ein Ersatzmann Spenden für das Kinderhospiz Löwenherz in Syke sammeln.

Wettereinflüsse waren größte Herausforderung

„Wir machen es so, dass in der Nacht zwei schlafen können, die legen sich längs aufs Board und zwei paddeln weiter“, sagte Teilnehmer Axel Bischof der Deutschen Presse-Agentur vor zwei Tagen am Wehr in Hameln. Mitunter mussten die Männer das Wasser verlassen - an Schleusen.

Alle Männer trugen früheren Angaben zufolge Schwimmwesten und gurteten sich beim Schlafen nachts am Board an. Nach Angaben der Teilnehmer gehörten die kalten Nächte sowie Wind- und Wettereinflüsse zu den größten Herausforderungen.