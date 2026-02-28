In den frühen Morgenstunden stirbt eine Frau in einer Wohnung in Hildesheim. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter.

Hildesheim - Eine 43-jährige Frau ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einer Hildesheimer Wohnung durch ein Gewaltdelikt ums Leben gekommen. Der Tatverdächtige ist flüchtig, die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Mann.

In der Wohnung, in der sich die Tat am frühen Samstagmorgen abgespielt haben soll, wird nach Spuren gesucht. Die genauen Umstände und Hintergründe seien derzeit noch weitestgehend unklar, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Hildesheim.