weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Tötungsdelikte: 43-Jährige stirbt nach Gewaltdelikt – Polizei sucht Täter

Eil
Israel und USA attackieren Iran - Trump will Machtwechsel
Israel und USA attackieren Iran - Trump will Machtwechsel

Tötungsdelikte 43-Jährige stirbt nach Gewaltdelikt – Polizei sucht Täter

In den frühen Morgenstunden stirbt eine Frau in einer Wohnung in Hildesheim. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter.

Von dpa 28.02.2026, 12:21
Am Samstagmorgen stirbt eine 43-Jährige in Hildesheim. (Symbolbild)
Am Samstagmorgen stirbt eine 43-Jährige in Hildesheim. (Symbolbild) Boris Roessler/dpa

Hildesheim - Eine 43-jährige Frau ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einer Hildesheimer Wohnung durch ein Gewaltdelikt ums Leben gekommen. Der Tatverdächtige ist flüchtig, die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Mann.

In der Wohnung, in der sich die Tat am frühen Samstagmorgen abgespielt haben soll, wird nach Spuren gesucht. Die genauen Umstände und Hintergründe seien derzeit noch weitestgehend unklar, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Hildesheim.