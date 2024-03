Weißenfels - Trotz der klaren Niederlage gegen die Niners Chemnitz hat sich Johnathan Stove in die Geschichtsbücher des Syntainics MBC geworfen. Mit 41 Punkten stellte der US-Amerikaner einen Clubrekord in der insgesamt fast 18 Jahre währenden Erstliga-Historie des Basketball-Bundesligisten auf. Die bisherige Bestmarke hatte Quinton Hooker im April 2021 bei einem Sieg in Frankfurt mit 37 Punkten aufgestellt.

Am Ende siegte Chemnitz in der ausverkauften Weißenfelser Stadthalle vor 3000 Fans klar mit 111:95 und feierte seinen 21. Saison-Erfolg. Über die Gründe des Erfolgs sprach Manager Steffen Herold im Deutschlandfunk. „Diese Saison rollen wir. Die Mannschaft hat sich extrem gut zusammengefunden, schon zeitig in der Saison. Das sind Typen, die hochkompetitiv sind, die wollen den ganzen Weg gehen“, sagte der Funktionär. Chemnitz steht zudem vor dem Einzug ins Finale des Europe Cups, gewann das Halbfinal-Hinspiel in Bilbao 98:73.

Beim MBC geriet Chemnitz zwar zunächst mit 3:7 in Rückstand, drehte diesen mit einem 16:0-Lauf jedoch in eine 19:7-Führung. Bis zur Mitte des zweiten Viertels wuchs der Vorsprung auf 44:21 an, womit das Spiel eigentlich vorentschieden war. Doch der MBC kam zur Pause noch einmal auf zwei Punkte heran, ehe sich die Klasse der Gäste im zweiten Abschnitt durchsetzte.