Auf der A38 fährt ein Auto gegen einen Lastwagen auf - der Fahrer stirbt noch am Unfallort. Seine Beifahrerin kommt mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Heilbad Heiligenstadt - In den frühen Morgenstunden ist auf der A38 zwischen Leinefelde-Worbis und Heiligenstadt ein 41-jähriger Mann mit seinem Auto gegen das Heck eines Lastwagens gefahren und bei dem Unfall ums Leben gekommen. Eine 21 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Beide wurden bei dem Unfall im Auto eingeklemmt. Der 41-Jährige starb an der Unfallstelle. Die A38 Richtung Göttingen war zwischenzeitlich gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro.