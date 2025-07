Schon lange soll in Berlin-Reinickendorf zwischen mehreren Schwestern Streit geherrscht haben. Am Morgen endete eine Auseinandersetzung blutig.

Berlin - Ein Streit zwischen Schwestern ist in Berlin-Reinickendorf so eskaliert, dass es zu Messerstichen und Verletzten kam. Drei Schwestern sollen sich laut Polizeiangaben am Morgen so heftig gestritten haben, dass eine von ihnen im Alter von 40 Jahren auf ihre 41-jährige Schwester und deren 21-jährigen Sohn eingestochen haben soll.

Beide wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz von Polizei und Feuerwehr begann gegen 8.30 Uhr in der Zobeltitzstraße. Der Streit soll laut Polizei eine sehr lange Vorgeschichte gehabt haben. Die mutmaßliche Täterin wurde festgenommen, auch die dritte Schwester sei „Teil der polizeilichen Maßnahmen“, so ein Sprecher.