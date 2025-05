Mitten auf dem Potsdamer Platz in Berlin soll ein Mann laut Polizeiangaben mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben.

Berlin - Ein Mann soll am Samstagabend auf dem Potsdamer Platz in Berlin mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben. Daraufhin nahm ihn die Polizei laut eigenen Angaben fest. Mehrere Zeugen hatten die Einsatzkräfte zuvor auf den Mann aufmerksam gemacht. Einer von ihnen habe die mutmaßliche Tat gefilmt und den Beamten das Video gezeigt, so die Polizei. Nach einer Identitätsfeststellung wurde der 38-Jährige wieder entlassen. Der Staatsschutz ermittelt.