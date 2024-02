Stuhr - Ein 38 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen in Stuhr (Landkreis Diepholz) gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Mann kam in der Nacht zum Sonntag mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Er sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Erhebliche Schäden an seinem Auto ließen vermuten, dass der Fahrer sehr schnell unterwegs war. Doch sei die Unfallursache bislang nicht abschließend geklärt. Die betroffene Straße blieb am Sonntagmorgen zunächst gesperrt. Zu größeren Verkehrseinschränkungen sei es aber nicht gekommen.