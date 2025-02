Buxtehude - Ein 37-jähriger Hamburger ist im Landkreis Stade aus einer S-Bahn gefallen und von einem entgegenkommenden Zug erfasst worden. Der Mann war sofort tot, wie die Polizei mitteilte. Am Montagabend zog der angetrunkene Mann in einer S-Bahn aus Hamburg in Richtung Stade die Notbremse, kurz vor dem Bahnhof in Buxtehude öffnete er dann die entriegelte Tür, fiel nach draußen und wurde vom entgegenkommenden S-Bahn-Zug erfasst. Notärztin und Rettungsdienst konnten ihm nicht mehr helfen.

In den beiden Zügen wurde niemand verletzt, die beiden Triebfahrzeugführer der S-Bahn standen allerdings unter Schock. Sie wurden vom Notfallmanagement der Deutschen Bahn betreut, Seelsorger kümmerten sich um die Fahrgäste. Feuerwehrleute sorgten dafür, dass die Fahrgäste beide Züge gefahrlos verlassen konnten. Der S-Bahn-Verkehr musste während der Bergung und der Unfallaufnahme bis in die Nacht gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt den Angaben zufolge zur Unfallursache. Nach dem derzeitigen Stand handelt es sich um einen tragischen Unfall, Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.