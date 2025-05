Lüchow - Von Himmelfahrt bis Pfingsten strömen Kunstinteressierte und Touristen ins beschauliche Wendland. Tausende Besucherinnen und Besucher werden vom 29. Mai an zur 36. „Kulturellen Landpartie“ (KLP) erwartet. Das Motto: „Solidarisch. Vielfältig. Aufstehen gegen Rechts!“ Schon im Vorjahr ging es in Ausstellungen, Vorführungen und Vorträgen im Landkreis Lüchow-Dannenberg um Rechtsextremismus.

„Durch die aktuellen Entwicklungen bleibt das Thema wichtig“, sagt KLP-Sprecherin Eva Bothe. Die Bestellungen für den 320 Seiten umfassenden handlichen Reisebegleiter liefen gut. Schon 11.000 Exemplare des kleinen Reiseführers mit 87 Veranstaltern - im Programm heißen sie Wunderpunkte - seien verkauft worden. An den zwölf Tagen von Himmelfahrt bis Pfingstmontag rechnen die Veranstalter wieder mit 40.000 Auswärtigen.

„Wir hoffen, dass sich alle rücksichtsvoll benehmen“, sagt Bothe. Wenn Landwirte ihrer Arbeit nachgingen, sei es nicht hilfreich, wenn Einfahrten von Höfen zugeparkt würden.

Aktionen auch in Gorleben geplant

Bis zum 9. Juni werden auf Höfen, in Künstlerateliers und in Bäckereien Aktionen und Ausstellungen angeboten. Früher verbanden der Protest gegen Atomkraft und die Demonstrationen in Gorleben die politisch engagierten Bewohner, nun sollen es weiter aktuelle Themen sein. Entstanden ist die „Kulturelle Landpartie“ 1989 aus der Widerstandsszene gegen die Atomenergie.

Auch in Gorleben wird es kritische Aktionen gegen die Zwischenlagerung der Castor-Behälter geben. „Wir wollen uns mit einigen Beiträgen zur Atomkontroverse und zum Stand der Dinge in Gorleben ausdrücklich an die vielen Besucherinnen und Besucher des Wendlands wenden“, erklärt der Sprecher der Bürgerinitiative (BI), Wolfgang Ehmke. Die BI ruft zum politischen Freitag (6. Juni) in der Nähe des Bergwerks auf.

Der Anreise- und Pendelverkehr zwischen den Ausstellern ist in den vergangenen Jahren immer stärker angewachsen, viele Interessierte kommen mit dem Auto. Für Bahn-Reisende gibt es einen eigenen Fahrradverleih für zehn Euro am Tag an einigen Orten.