Ein 36 Jahre alter Mann stellt sich in Hellersdorf einer Gruppe in den Weg, die mutmaßlich die Scheibe einer Bushaltestelle beschädigen wollte. Dann gehen sie auf ihn los.

Berlin - Ein 36-Jähriger ist in Berlin-Hellersdorf verprügelt und verletzt worden. Der Mann soll in der Nacht einer Gruppe aus acht bis zehn Mitgliedern entgegengetreten sein, die mutmaßlich versuchten, die Scheibe einer Bushaltestelle zu beschädigen, wie die Polizei mitteilte. Zunächst hätten beide Seiten gestritten. Dann habe eine Person aus der Gruppe dem Mann ins Gesicht geschlagen. Er sei zu Boden gegangen und weitere Täter sollen auf ihn eingeschlagen und -getreten haben.

Die Angreifer gingen mutmaßlich auch auf drei weitere Männer im Alter von 61, 54 und 39 Jahren los sowie auf eine 32-Jährige, die zu Hilfe geeilt waren. Der angegriffene 36-Jährige sowie der 39-Jährige kamen mit Kopf- und Rumpfverletzungen vorübergehend ins Krankenhaus. Auch die beiden anderen Männer sowie die Frau klagten über Schmerzen, wollten sich zunächst aber nicht behandeln lassen.

Die Polizei nahm später in der Umgebung zwei Verdächtige im Alter von 17 und 21 Jahren fest. Der Jüngere, der sich gewehrt haben soll, sowie eine Polizistin erlitten dabei leichte Verletzungen. Die beiden Verdächtigen wurden später wieder frei gelassen.