Hannover - Mit vielen Veranstaltungen feiert der Große Garten in Hannover in diesem Jahr seinen 350. Geburtstag. Los geht es bereits am Freitag mit der Ausstellung „Gartenkunst aus Meisterhand“, in der die Geschichte des Gartens näher beleuchtet wird. Besonders die Orangeriekultur soll dabei eine Rolle spielen.

Dafür zeigt sich erstmals seit mehr als 50 Jahren die Orangerie in ihrer ursprünglichen Funktion als Überwinterungshaus für Pflanzen, teilten die Organisatoren mit. „Dieser besondere Geburtstag ist mehr als nur ein Rückblick auf 350 Jahre Geschichte – er lädt uns ein, über die Bedeutung dieses Gartens nachzudenken“, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) bei der Vorstellung des Programms am Mittag.

In der Ausstellung können Besucherinnen und Besucher erleben, mit welchem Aufwand früher dort gearbeitet wurde, damit die damaligen Herrscher ihre Zitruspflanzen präsentieren konnten. So wurden im 18. Jahrhundert beispielsweise im Frühjahr und im Herbst 80 Männer für vier Tage eingestellt, die die Pflanzen von ihrem Winterquartier nach draußen und wieder zurücktransportierten. Damit die Pflanzen den Winter in Hannover überleben konnten, wurde eine Warmwasserheizung installiert.

Großer Garten als historischer Besuchermagnet

Der Große Garten entstand nach Angaben der Organisatoren ab 1675. Er gilt als einer der wenigen Barockgärten, der in seinen Grundstrukturen über die Jahrhunderte hinweg erhalten blieb. Zunächst als Sommergarten für die Sommerresidenz der hannoverschen Herrscher angelegt, wurde er schon ab 1763 für Besucher geöffnet. Er ist der älteste der vier Herrenhäuser Gärten, zu denen auch der Berggarten, der Georgengarten und der Welfengarten gehören.

Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten in diesem Jahr ist das Citrus-Fest am 15. und 16. März. Profis geben dann Tipps zur richtigen Pflege von Zitruspflanzen. Außerdem soll es verschiedene Mitmachaktionen geben. Auch musikalisch gibt es im Jubiläumsjahr viel zu erleben, etwa mit klassischen Konzerten am 25. Februar und am 28. März. Ein großes Sommerfest soll laut der Organisatoren am 23. August stattfinden.