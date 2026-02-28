Autos, Züge oder Lkw: Felix Zappe zieht alles mit bloßer Kraft. Jetzt hat er sich einen Laster vorgenommen - für eine ganze Stunde. Am Ende ist er erschöpft, aber siegessicher für einen Rekord.

Linthe - Eine Stunde lang mit eigener Kraft einen Lastkraftwagen ziehen: Das ist dem Strongman-Athleten Felix Zappe im brandenburgischen Linthe gelungen. Sein Ziel war es nach Angaben der Veranstalter, mindestens 750 Meter zurücklegen. Das schaffte er nach drei Runden, insgesamt zog er den Lkw sogar über vier Runden. Wie viel Meter es genau seien, müsse nun noch unter anderem mit Hilfe von Kameras genau gemessen werden.

Der Rekordversuch des 35-Jährigen fand auf einem Streckenabschnitt des ADAC-Fahrsicherheitszentrums in Linthe (Landkreis Potsdam-Mittelmark) statt. Der Versuch gehört zur Disziplin des sogenannten Truck Pull. Dabei werden schwere Fahrzeuge – von Lkw über Traktoren bis hin zu Zügen oder Flugzeugen – allein mit körperlicher Kraft in Bewegung gesetzt.

Durchhalten über eine ganze Stunde war am schwierigsten

„Das schwierigste war es, durchzuhalten“, sagt Zappe nach seinem sportlichen Einsatz. „Zum Ende gab es eine Stelle, die mir alles abverlangt hat.“ Aber seine Helferinnen und Helfer hätten ihn zwischendrin wieder aufgebaut - ihnen sei er sehr dankbar.

Am Ende legte sich Zappe zur Erholung erst mal auf den Asphalt und schnaufte durch. Einen kleinen Pokal und Blümchen bekam er auch überreicht und Sekt aus dem Plastikbecher. Er sei zuversichtlich, dass es mit dem Rekord geklappt habe: „Na klar, passt das“, sagte er. „Hat Spaß gemacht.“

Das 110-Kilogramm schwere Mittelgewicht Zappe stammt aus Brandenburg, lebt in Berlin und ist Unternehmensentwickler. Seine Überzeugung: Das Ziehen von Lkw ist wahrscheinlich eine der beeindruckendsten Strongman-Disziplinen für die Zuschauer.