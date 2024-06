Bernterode/Gerterode - Ein Mann ist im Landkreis Eichsfeld mit einem Moped einen Hang hinuntergestürzt und gestorben. Zuvor sei der 35-Jährige am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache zwischen Bernterode und Gerterode in einer Kurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.

In den vergangenen Tagen kam es in Thüringen mehrfach zu tödlichen Verkehrsunfällen. Am Samstag starb im Saale-Holzland-Kreis ein 61 Jahre alter Motorradfahrer, nach dem er ersten Erkenntnissen nach bei einem Überholmanöver mit einem Auto zusammengeprallt war. Am Freitag kam eine 59 Jahre Motorradfahrerin ebenfalls nach einem Zusammenprall mit einem Auto im Landkreis Sömmerda ums Leben. Und im Ilm-Kreis starb ein 47 Jahre alter Motorradfahrer, nachdem er die Kontrolle über seine Maschine verloren hatte und gegen eine Mauer geprallt war.