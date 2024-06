Halle - Ein 35-Jähriger ist in Halle mit einer Flasche geschlagen und dabei verletzt worden. Am Mittwochabend seien ein 23-Jähriger und der 35-Jährige Straßenbahn gefahren und aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mit. Daraufhin schlug der Jüngere den 35-Jährigen den Abgaben zufolge mit einer Flasche. Dieser kam verletzt in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen.

Der 23-Jährige sei den Beamten gegenüber relativ aggressiv aufgetreten und stark alkoholisiert gewesen, so der Sprecher. Zuvor soll der mutmaßliche Täter einen Hitlergruß gezeigt und verfassungsfeindliche Parolen gerufen haben. Ein rassistischer Hintergrund der Körperverletzung könne momentan ausgeschlossen werden, hieß es.