Ein Mann wehrt sich in Arnstadt mit allen Mitteln gegen eine Ingewahrsamnahme und beißt einem Polizeibeamten in die Hand. Zuvor stellte er seiner ehemaligen Lebensgefährtin nach.

Arnstadt - Ein 35-Jähriger hat bei einer Ingewahrsamnahme in Arnstadt (Ilm-Kreis) einen Polizisten in die Hand gebissen. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei am Freitagmittag wiederholt seiner ehemaligen Lebensgefährtin nachgestellt. Als er sich an ihrem Auto zu schaffen machte, um sie am Wegfahren zu hindern, erteilte die Polizei einen Platzverweis. Der 35-Jährige soll gegen diesen wiederholt verstoßen haben, sodass die Ingewahrsamnahme erfolgte. Dabei kam es zu dem Biss. Der Beamte verletzte sich laut Polizei leicht.

Bei einem Alkoholtest wies der Beschuldigte einen Promillewert von 2,13 auf. Nun ermittelt die Polizei wegen Stalkings, Nötigung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.