Nach langen Diskussionen wird eine Straße in Berlin nach Altkanzler Helmut Kohl benannt. Warum die Entscheidung fällt – und warum gerade jetzt.

Berlin - Berlin benennt eine Straße nach dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU). Die Hofjägerallee im Stadtteil Tiergarten soll künftig den Namen Helmut-Kohl-Allee tragen. Das beschloss der Berliner Senat einer Mitteilung zufolge. Die Straße führt von der Siegessäule durch den Tiergarten in Richtung der CDU-Bundesgeschäftsstelle. Die Umsetzung der Umbenennung obliegt dem Berliner Bezirk Mitte.

Wegner: „Eine große Straße für einen großen Mann“

„Mit der Benennung einer Straße nach Dr. Helmut Kohl wird seine historische Leistung in würdiger Form sichtbar gemacht“, erklärte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) zu dem Senatsbeschluss.

Kohl habe sich durch seine maßgebliche Rolle bei der deutschen Wiedervereinigung und der europäischen Integration dauerhaft Verdienste um Deutschland und Berlin erworben. „Wir wollen zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit Dr. Helmut Kohl, den Kanzler der Deutschen Einheit, und seine herausragenden Leistungen für unser Land würdigen.“

Wegner hatte den Schritt bereits auf einem CDU-Parteitag am 18. September angekündigt. „Es ist eine große Straße für einen großen Mann, dem wir viel zu verdanken haben“, hatte der CDU-Landeschef dazu gesagt. Kohl ist auch Berliner Ehrenbürger.

Lange Diskussion findet ein Ende

Eine Diskussion, an welcher Stelle an Kohl (1930-2017) erinnert werden soll, wurde in Berlin schon seit vielen Jahren geführt. Die Berliner Regierungsparteien CDU und SPD hatten im Koalitionsvertrag 2023 vereinbart, eine Straße oder einen Platz nach ihm zu benennen.

Kohl gilt weltweit als „Kanzler der Einheit“. In seine Amtszeit von 1982 bis 1998 fiel die deutsch-deutsche Wiedervereinigung. Gleichzeitig ist er unter anderem wegen seiner Rolle im CDU-Spendenskandal umstritten.