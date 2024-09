Trotz Trennung lebt ein Elternpaar noch zusammen in einer Wohnung - wegen der gemeinsamen Tochter. Dann hat die Frau einen neuen Partner und will mit ihm in den Urlaub fahren.

Berlin - Wegen Mordes an seiner ehemaligen Lebensgefährtin kommt ein 35-Jähriger heute (13.00 Uhr) vor das Berliner Landgericht. Er soll die Trennung nicht akzeptiert und der Frau aus „übersteigertem Besitzdenken“ am 3. Juni im Stadtteil Köpenick die Kehle durchgeschnitten haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen aus.

Nach den Ermittlungen lebte das Ex-Paar wegen der gemeinsamen zehnjährigen Tochter trotz der Trennung im Jahr 2022 noch zusammen in einer Wohnung. Am Tattag habe die 34-Jährige mit ihrem neuen Partner verreisen wollen. Am Morgen soll der Angeklagte seine Ex-Lebensgefährtin in ihrem Zimmer angegriffen haben. Die Frau sei verblutet. Für den Prozess gegen den Deutschen sind bislang vier Tage geplant.