Berlin - 330 Kilo Feuerwerkskörper hat die Polizei bei einem Berliner beschlagnahmt. Laut Polizei soll der Mann bei einer Firmenfeier geprahlt haben, dass er in seinem Keller Feuerwerk lagere und das gelegentlich auch verkaufe. Die Polizei fand bei einer Durchsuchung ausgerechnet am Geburtstag des Mannes die Pyrotechnik, die zudem nicht korrekt gelagert gewesen sei.