32-Jähriger in Bremen erschossen

Nach mehreren Schüssen ist ein Mann in der Nacht in Bremen gestorben. (Archivfoto)

Bremen - Nach mehreren Schüssen in der Nacht ist ein Mann in Bremen gestorben. Der 32-Jährige erlag noch am Tatort seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die Mordkommission ermittelt und fahndet nach dem Täter. Die Hintergründe sind noch unklar.

Anwohner hörten gegen Mitternacht Schüsse und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden den stark blutenden Mann auf der Straße und leisteten Erste Hilfe. Auch ein Notarzt konnte nichts mehr für den 32-Jährigen tun. Die Polizei sperrte den Bereich ab, befragte Zeugen, sicherte Spuren und Beweise.