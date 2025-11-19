Noch unbekannte Täter hatten es auf eine Kirchenglocke in Bremen abgesehen. Und kamen vermutlich gleich zweimal an den Tatort.

Bremen - Eine 300 Kilogramm schwere Bronzeglocke ist aus einer Kirche in Bremen gestohlen worden. Ihr Wert werde auf rund 10.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit. Der Diebstahl ereignete sich demnach in der Nacht zum Dienstag auf einem Kirchengelände im Bremer Stadtteil Vahr. Schon rund zwei Wochen zuvor hatten Unbekannte dort bei einem mutmaßlichen „Schweißeinsatz“ die Halterung der Glocke entfernt.

Dabei fiel diese herunter und läutete, wie die Polizei mitteilte. Das bemerkte ein in der Nähe wohnender Mitarbeiter der Kirchengemeinde - die Diebe flüchteten zunächst.

Beirren ließen sie sich aber offensichtlich nicht, sondern machten sich in der Nacht zum Dienstag kurzerhand mit der gesamten Glocke davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und fragt auch nach möglicherweise verdächtigen Fahrzeugen.