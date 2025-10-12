Mitten in Chemnitz kommt es zu einer Auseinandersetzung, die für einen Mann im Krankenhaus endet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Chemnitz - Am Karl-Marx-Monument in Chemnitz ist ein 30-Jähriger durch Schläge und Tritte schwer verletzt worden. Mehrere Männer sollen ihn am Samstagabend angegriffen haben und anschließend geflüchtet sein, wie die Polizei mitteilte. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet hatten, alarmierten demnach Polizei und Rettungskräfte.

Die Beamten fanden den 30-Jährigen mit schweren Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Umfeld des Tatorts stellten die Polizisten mehrere Personen fest, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Der konkrete Tatablauf und die jeweiligen Tatbeteiligungen sind Gegenstand der Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Polizeirevier Chemnitz-Nordost bittet weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, um Mithilfe.