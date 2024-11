Was als Würdigung ostdeutscher Künstlerinnen und Künstler begann, wird inzwischen als gesamtdeutscher Medienpreis angesehen. In diesem Jahr wird die Goldene Henne zum 30. Mal vergeben.

Leipzig - Die Goldene Henne ist in den vergangenen drei Jahrzehnten über sich hinaus gewachsen: 1995 wurde sie ins Leben gerufen, um speziell ostdeutsche Künstlerinnen und Künstler zu würdigen. Inzwischen wird der Preis an Entertainer, Musiker und Sportler aus dem ganzen Land verliehen. Die Veranstalter - der MDR und die Zeitschrift „Super Illu“ - bezeichnen die Henne als gesamtdeutschen Medienpreis. An diesem Freitag wird die Auszeichnung in Form eines goldenen Vogels zum 30. Mal vergeben. Der MDR überträgt die Jubiläumsshow aus Leipzig.

Elf Goldene Hennen werden in diesem Jahr in verschiedenen Kategorien verliehen. Fest steht bereits, dass der Sänger Peter Maffay eine der Trophäen für sein Lebenswerk erhält. Bislang sind nach Angaben des Burda-Verlags insgesamt 269 Goldene Hennen vergeben worden. Rekordpreisträgerin ist Helene Fischer, die acht Auszeichnungen eingeheimst hat. Danach folgen Wolfgang Stumph mit sechs Hennen und Carmen Nebel mit vier Trophäen. Benannt ist der Preis nach dem Spitznamen „Henne“ der in der DDR beliebten Entertainerin Helga Hahnemann (1937-1991).

Bisher hat sich die Henne einmal gemausert. Bis einschließlich 2015 war die Skulptur ein vergoldetes, dreieinhalb Kilogramm schweres und 22 Zentimeter hohes Huhn aus Bronze. Ein Schweriner Bildhauer hatte die Figur eher mollig gestaltet, wie ein richtiges Huhn. Seit 2016 wird eine etwas grazilere Skulptur übergeben. Sie stammt aus einem Berliner Designstudio und ist ebenfalls aus Bronze gegossen.

Vergoldete Skulptur aus Bronze

Die 30. Verleihung der Goldenen Henne wird wie in den beiden Vorjahren schon von Florian Silbereisen moderiert. Erstmalig wird dabei Barbara Schöneberger an seiner Seite sein. In den vergangenen 29 Jahren haben insgesamt 22 verschiedene Moderatoren oder Moderatoren-Duos durch die Gala geführt - angefangen von Dagmar Frederic bei der Premiere über Kim Fisher, Andrea Kiewel bis hin zu Inka Bause. Am häufigsten war Kai Pflaume dabei, der sieben Goldene Hennen moderiert hat.

Bei der Live-Show auf der Leipziger Messe werden nach Veranstalterangaben 4.500 Zuschauer dabei sein. Der „Super Illu“-Chefredakteur Stefan Kobus verspricht ein glanzvolles Jubiläum. Damit liege die Latte hoch für das Jahr 2025. „Aber diese Herausforderung nehmen wir gerne an“, erklärte Kobus.