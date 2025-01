Erfurt - Rund 30.000 Gäste haben in diesem Jahr die Automobilmesse Erfurt besucht. Die Messe ging am Abend zu Ende, sie zog nach Angaben der Veranstalter vor allem Autoliebhaber, Familien und Fachbesucher an. Die Verkaufsmesse für Autos, Tuning und Zubehör fand zum 17. Mal statt. Es gab Autos zum Anfassen, aber auch Drift- und Stuntshows oder Mitmach-Aktionen. „Auf die Messe kann Thüringen stolz sein“, sagte Ministerpräsident Mario Voigt zur Eröffnung am Donnerstagabend laut Mitteilung der Veranstalter.