Im Landkreis Diepholz kommt es zu einem Unfall zwischen einem Auto, einem Traktor und einem Laster.

Zwei Menschen werden nach einem Unfall im Landkreis Diepholz schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Wagenfeld - Bei einem Unfall im Landkreis Diepholz ist ein Mann aus seinem Traktor geschleudert und schwer verletzt worden. Ein 46 Jahre alter Autofahrer sei aus unbekannten Ursachen mit seinem Wagen in Wagenfeld ungebremst von hinten in den Traktor geprallt, teilte die Polizei mit.

Dadurch sei der 28 Jahre alte Traktorfahrer aus seinem Fahrzeug geschleudert worden. Er kam am Samstagmorgen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Das Auto des 46-Jährigen geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Laster. Der Mann wurde laut Feuerwehr in seinem Auto eingeklemmt, er wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Lasters blieb den Angaben zufolge unverletzt.