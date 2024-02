Liebenwalde - Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Autounfall bei Liebenwalde (Landkreis Oberhavel) schwer verletzt worden. Der junge Mann sei mit seinem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Von dort schleuderte der Wagen wieder auf die Fahrbahn, wo er mit einem weiteren Auto kollidierte. Der 27-Jährige wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste nach Angaben der Polizei von der Feuerwehr geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Autos erlitt demnach leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt.