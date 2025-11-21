500 Bürger dürfen in ihre Wohnungen zurück: Wie die 250-Kilogramm-Bombe in Cottbus entschärft wurde.

Wieder müssen die Spezialisten für Kampfmittelbergung eine Bombe auf dem Gelände der Deutschen Bahn in Cottbus entschärfen. (Archivbild)

Cottbus - Die Entschärfung einer Fliegerbombe auf dem Gelände der Deutschen Bahn in Cottbus ist abgeschlossen. Hunderte Cottbuser dürfen nach der Evakuierung in ihre Wohnungen zurück, wie die Stadt mitteilte. Lediglich das Bahngelände sei noch gesperrt. Busse und Straßenbahnen fahren weiterhin laut Stadt ohne Einschränkungen.

Rund 500 Cottbuser hatten nach Stadtangaben am Morgen wegen der Bomben-Entschärfung ihre Wohnungen verlassen. Der Sperrkreis, der 300 Meter umfasste, ist nun teilweise aufgehoben. Die Turnhalle der Bauhausschule in der August-Bebel-Straße stand als Notunterkunft zur Verfügung.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sprengte den Zünder der 250 Kilogramm schweren Bombe und machte sie damit unschädlich. Am Dienstag war sie bei der Munitionssuche gefunden worden. Schon vor einigen Monaten waren auf dem Bahngelände Weltkriegsbomben entschärft worden.