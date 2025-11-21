Als die Polizei gerade einen Unfall aufnehmen will, passiert der nächste: Eine 92-jährige Autofahrerin fährt erst gegen ein stehendes Auto und dann in ein Geschäft.

Der Aufprall war so stark, dass die Fensterscheibe des Ladens zerbrach und Regale umgeworfen wurden.

Bremen - Eine 92 Jahre alte Frau hat in Bremen während einer Unfallaufnahme die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt und ist in das Schaufenster eines Drogeriemarktes gefahren. Die Polizei wollte nach eigenen Angaben gerade einen vorangegangenen Unfall aufnehmen, den dieselbe Fahrerin verursacht hatte.

Die Seniorin hatte beim Ausparken ein anderes Auto auf dem Parkplatz gestreift. Als die Beamten sie am Donnerstag darum baten, ihr Auto für die Unfallaufnahme umzustellen, rutschte sie laut eigener Aussage von der Bremse auf das Gaspedal und fuhr mit aufheulendem Motor in das Schaufenster.

Der Aufprall war so stark, dass die Scheibe zerbrach und Regale umgeworfen wurden. Es entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.