In Plauen bricht ein Feuer auf dem Gelände eines Bauernhofs aus. Die Feuerwehr löscht bis in die Morgenstunden. Nun ermittelt Polizei - und bittet um Hinweise.

Plauen - Die Feuerwehr hat in Plauen (Vogtlandkreis) auf dem Gelände eines Bauernhofs rund 250 brennende Heuballen gelöscht. Das Feuer brach aus zunächst ungeklärter Ursache am Dienstagabend im Ortsteil Zwoschwitz aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Feuerwehr konnte demnach ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Stall verhindern. Der Löscheinsatz dauerte bis in die Morgenstunden. Etwa 40 Kräfte waren beteiligt. Die Polizei ermittelt nach der Brandursache. Der Schaden wurde auf 3750 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.