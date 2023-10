Annaberg-Buchholz - 250 Butterstollen sind am Mittwoch zur Lagerung in das Besucherbergwerk „Im Gößner“ in Annaberg-Buchholz gebracht worden. In gut 13 Metern Tiefe reift das luftdurchlässig verpackte Weihnachtsgebäck nun bei konstant acht Grad und 95 bis 98 Prozent Luftfeuchtigkeit bis Mitte November, wie die Stadt mitteilte. In den kommenden Tagen sollen weitere 250 Stollen eingelagert werden.

Während des Reifeprozesses nehmen die Original Erzgebirgischen Butterstollen demnach Feuchtigkeit auf und verteilen sie in ihrem Inneren. Dadurch werden die Aromen intensiver und das Gebäck veredelt, hieß es. Voraussichtlich ab Mitte November werden die „Gößner Stollen“ dann in den Verkauf gehen sowie die bereits eingegangenen Vorbestellungen ausgeliefert.