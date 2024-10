In der Nacht zum Dienstag brennen plötzlich 25 Motorräder auf einem Gewerbehof in Berlin-Reinickendorf. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

25 Motorräder brennen in Berlin-Reinickendorf

Berlin - 25 Motorräder sind in der Nacht zum Dienstag in Berlin-Reinickendorf in Brand geraten. Es werde von Brandstiftung ausgegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Hintergründe des Falls sind noch völlig unklar.

Das Feuer beschädigte auch die Fassade eines angrenzenden Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr wurde von einem Anwohner alarmiert, die Einsatzkräfte evakuierten das Mehrfamilienhaus. Alle Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehrleute löschten den Brand, konnten aber einen Totalschaden an den Motorrädern nicht mehr verhindern.