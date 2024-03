Berlin - Ein 25-jähriger Mann ist in der Nacht zu Freitag in Berlin-Friedrichsfelde Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Er erlitt Verletzungen am Kopf, wie die Polizei mitteilte. Die Täter sind noch auf der Flucht. Der junge Mann war gegen 5.00 Uhr morgens auf dem Heimweg, als er nach seinen Aussagen von einer vier- bis fünfköpfigen Gruppe junger Männer überfallen wurde. Die Männer verlangten Wertsachen von ihm. Als er sich weigerte, griffen sie ihn an, würgten ihn, stießen ihn zu Boden und schlugen und traten ihn. Als er laut um Hilfe rief, ließen sie ihn los und flüchteten ohne Beute.